Bolu'da, alt geçitteki resimlerin boyayla kapatılma çalışması tepkiler üzerine durduruldu



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Belediyesi tarafından D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Kavşağındaki alt geçide izin almadan yapıldığı belirlenen Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinin resimlerinin, Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle Karayolları ekiplerince başlatılan boyayla kapatılması çalışması durduruldu. Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bu çalışmayı durduracağız bu saat itibariyle. Konunun gerekli ve ilgili kurumlar tarafından, gerekli şartlarda yapılması suretinde çözülmesi yolunu göreceğiz, deneyeceğiz ve yapacağız. Şu anda büyütülecek herhangi bir sorun yok" dedi.

Bolu'da, D-100 karayolunun otogar kavşağı mevkisindeki duvarlara, Bolu Belediyesi tarafından geçtiğimiz mayıs ayında, Türk siyasi tarihine geçmiş devlet adamları ile Bolu'nun önemli değeri merhum hayırsever İzzet Baysal ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portreleri çizildi. Yaklaşık 5 aydır D-100 karayolu ile TEM Otoyolu'nun kesiştiği kavşakta bulunan alt geçitteki resimler, Karayolları Kanunu'na göre yasak olduğu ve sürücülerin dikkatini dağıtarak kazaya sebep olabileceği gerekçesiyle üzerleri boyanarak kaldırılmaya çalışıldı. Karayolları ekipleri, kavşak içinde yer alan kütüphane resminin üzerini boya ile kapattıktan sonra kavşağın 4 farklı girişinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk ile İzzet Baysal'ın resimlerinin olduğu ve önemli sözlerinin bulunduğu bölümü kapatmaya başladı.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ VE VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Gece yarısı, resimleri kaldırma işlemleri yapıldığı sırada çok sayıda vatandaş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, belediye yetkilileri ve bazı siyasi partilerin yöneticileri olay yerine geldi. Bölgeye aynı zamanda güvenlik amacıyla çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Vatandaşlar, Karayolları ekiplerinin boyamaması için resimlerin önüne dikilerek set çekti.

ÇALIŞMA DURDURULDU

Bolu Valisi Ahmet Ümit de olay yerine gelerek yetkililerden çalışma hakkında bilgi aldı. Ümit, belediyenin izinsiz şekilde resimleri çizdirdiğini ifade ederek, "Bu kavşakta duvarlara çizilmiş siyasi tarihimizin ve ilimizin önemli şahsiyetlerimizin resimleri ve bazı sözleri vardı. Bu görüntülerin 2918 sayılı trafik kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum olan Karayolları'ndan izin alınarak yapılması gerekirken, herhangi bir izin alınmadan yapıldığı ifade edildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüştüm. Gerekçe olarak da bu duvarlardaki resimlerin karayolunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğü şeklinde ifade edildi. Burada resimleri olan şahsiyetler sevilen kişiler. Geçerken sürücülerin dikkatini çekmek suretiyle trafik kazasına sebep olabileceği değerlendirilerek Karayolları yetkilileri tarafından bu izinsiz görüntülerin duvarlardan kaldırılması yönünde talimat verildiğini öğrendik. Bu çerçevede Karayolları ekipleri burada bir çalışma başlattılar ama bu çalışmayı durduracağız bu saat itibariyle. Konunun gerekli ve ilgili kurumlar tarafından, gerekli şartlarda yapılması suretinde çözülmesi yolunu göreceğiz, deneyeceğiz ve yapacağız. Şu anda büyütülecek herhangi bir sorun yok." dedi.

Vali Ümit, "Belediyeye bu noktada herhangi bir bilgi verilmemiş. Belediye zaten izinsiz olarak bunları yaptı. Normalde belediyeye yasal müeyyide uygulanması gerekirken, biz kendi işimizi kendimiz yapalım diye düşündüklerini söylediler. Normalde belediyenin kaldırması gerekirken, Karayolları ekipleri kendi elemanlarıyla kaldırılmasının uygun olduğunu düşünmüşler. Bu çerçevede harekete geçmişler. Mademki böyle bir yanlış anlaşılma var. Prosedür neyse ona göre hareket edilmek üzere şu anda vaziyete, duruma el koyuyoruz ve durduruyoruz. Yarın ya da öbür gün ilgili kurumlar gereğini yapacaktır." diye konuştu.

Vali Ümit'in açıklamalarıyla beraber alt geçitteki resimleri boyama işlemi durduruldu. Bazı vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk ve Bolu'nun önemli değeri İzzet Baysal'ın resimlerinin önünde bekleyerek nöbet tuttu. Ayrıca polis ve zabıta ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede bekleyişini sürdürüyor.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-16 07:44:53



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