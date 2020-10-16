D-100 kara yolu içinde kalan arazi için anlaşma sağlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

D-100 kara yolu içinde kalan arazi için anlaşma sağlandı

DHA

D-100 kara yolu içinde kalan arazi için anlaşma sağlandı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, 1991'de yapılan duble yol çalışmasının ardından arazisi kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmeden D-100 yolu içinde kalan Ö.Y., 13 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Yargıtay, müdahalenin önlenerek, asfaltın kaldırılması yönündeki kararı onadı. Ancak, Ö.Y. ile Karayolları arasında orta yol bulundu. Karayolları mülkün tescilini almaya karar verdi ve böylece D-100 kara yolundaki asfaltın özel mülk olduğu gerekçesiyle kaldırılması durumu ortadan kalktı.
Bolu´da, D-100 karayolunun 1991 yılında genişletilerek, duble yol yapılmasıyla birlikte Vakıfgeçitveren köyü mevkiindeki Ö.Y.´ye ait tarla da yolun geçtiği alan içinde kaldı. Ö.Y., üzerinden D-100 yolu geçen arazisine ait emlak vergisini, yıllar boyunca ödemeye devam etti. Ö.Y., 2007 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında, müdahalenin önlenerek, asfaltın kaldırılması istemiyle dava açtı. 1´inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın sonunda Yargıtay, 18 Nisan 2018 tarihinde arazi sahibinin talebini haklı bulup, müdahalenin önlenerek, asfaltın kaldırılmasına hükmetti. 17 Ocak 2020'de de Bolu İcra Mahkemesi'ne müdahalenin menedilerek, asfaltın kaldırılması için talep yazısı gönderildi.
Ö.Y.'nin avukatı Cihan Yavuz, kararın ardından müvekkiline ait olan 570 metrekarelik arazinin olduğu alanı kırmızı boyayla işaretleyerek, refüje de mahkeme kararının yazılı olduğu tabelayı astı. Kararın olduğu tabelada, 'Özel mülktür. Asfalt kaldırılacaktır' yazısı yer aldı. Daha sonra, Karayolları Genel Müdürlüğü ile davacı Ö.Y. arasında anlaşma sağlandı. Böylece, 2020 yılından itibaren icra uygulaması başlanan alanla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü ile tarla sahibi arasında yaşanan sorun çözüldü.
Avukat Cihan Yavuz, Karayolları Genel Müdürlüğü ile müvekkili arasında anlaşma sağlandığını ifade ederek, "İcranın kesinleşmesine ve aradan geçen 9 aylık süreye ve muhtıraya rağmen idare hareketsiz kaldı. Bu durum karşısında cebri icra yöntemi uygulamak dışında bize bir yol kalmadı. Tabii bu süreç haber konusu oldu ve bütün Türkiye´nin malumu oldu. Karayolları Bölge Müdürlüğü, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlükten kamulaştırma başmühendisi olan arkadaşlar heyet olarak geldiler. Öncelikle sürecin bu kadar uzun sürmüş olmasından ve yaşanan gecikmeden özür dilediler. Müvekkilim de kamu yararını kendi özel yararından üstün tuttuğu için bir orta yol bulundu. Sulh olundu. Kamulaştırma işlemleri için anlaşma sağlandı. Bu durum sonrası taşınmazla ilgili bir sıkıntı kalmadı. Karayollarından bu mülkün tescili sağlanacak. Bu durumla birlikte D-100 kara yolunun kaldırılma sıkıntısı bertaraf edilmiş olacak. D-100´ün asfalt kaldırılması gibi bir durum artık yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-10-16 08:56:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da, alt geçitteki resimlerin boyayla kapatılma çalışması tepkiler üzerine durduruldu
YEREL HABERLER Bolu'da, alt geçitteki resimlerin boyayla kapatılma ...
Belediyenin yol üzerinde izinsiz yaptığı duvar resimleri kaldırıldı Bolu’da devlet büyüklerinin portrelerinin bulunduğu duvarların üzeri boyandı
YEREL HABERLER Belediyenin yol üzerinde izinsiz yaptığı duvar ...
Terk edildiğini düşünen genç intihara kalkıştı, polis, vatandaşlara isyan etti: Burası survivor parkuru değil
YEREL HABERLER Terk edildiğini düşünen genç intihara kalkıştı, ...
Bolu’da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı İntihar girişimini dakikalarca sosyal medyadan canlı yayınladılar İntihar girişiminde güvenlik şeridini geçen vatandaşlara polisten ilginç tepki: “Burası ‘survivor’ parkuru değil”
YEREL HABERLER Bolu’da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara ...
Otomobilinde 6 kilo esrarla yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilinde 6 kilo esrarla yakalandı
Kendi odasını boyayarak başladığı duvar resmini iş haline getirdi Bolu’da boş duvarlar onun resimleriyle canlanıyor Şehrin duvarlarını resimleriyle renklediren Melek Sinem Şen: “2 saatte biten de var 1 ayda biten de”
YEREL HABERLER Kendi odasını boyayarak başladığı duvar resmini iş ...
Bolu’da 6 kilo 450 gram esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bolu’da 6 kilo 450 gram esrarla yakalanan şahıs ...
Bolu'da duvarlar, Melek Sinem'in çizimleriyle renkleniyor
YEREL HABERLER Bolu'da duvarlar, Melek Sinem'in çizimleriyle ...
Bolu Dağı'nda yoğun araç trafiği
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda yoğun araç trafiği
Bolu’da 10 kilo 700 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bolu’da 10 kilo 700 gram esrarla yakalanan 2 kişi ...
TEM’in Ankara yönünün kapatılması D-100 Karayolu’nda trafiği felç etti D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER TEM’in Ankara yönünün kapatılması D-100 Karayolu’nda ...
Bolu’da kaçak yapılaşma ve yangında zarar gören yerler havadan denetlendi
YEREL HABERLER Bolu’da kaçak yapılaşma ve yangında zarar gören ...
Otomobilde 10 kilo esrar ele geçirildi; 4 yabancı uyruklu gözaltında
YEREL HABERLER Otomobilde 10 kilo esrar ele geçirildi; 4 yabancı ...
Bolu’da 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi TEM’de uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi TEM’de ...
Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu
YEREL HABERLER Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X