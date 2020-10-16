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Bolu’da, D-100 Karayolu Ankara yönü kapanma riski ortadan kalktı

İHA

Bolu’da, D-100 Karayolu Ankara yönü kapanma riski ortadan kalktı

Bolu’da, arazisi D100 Karayolu Ankara yönü içinde kalan ve başlattığı hukuk mücadelesini 13 yıl sonra kazanan Ö.Y. ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında sağlanan anlaşmayla birlikte kara yolunun kapanma riski ortadan kalktı.
Bolu’da, 1991 yılında D100 Karayolu’nun genişletilerek duble yol yapılmasıyla birlikte Vakıfgeçitveren köyü mevki'indeki Ö.Y.’ye ait olan 570 metrekarelik tarla yolun geçtiği alan içerisinde kaldı. 13 yıl boyunca kara yolunun geçtiği arazisine ait emlak vergisini ödeyen Ö.Y., 2007 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında müdahalenin önlenerek asfaltın kaldırılması istemiyle dava açtı. 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın sonunda Yargıtay 18 Nisan 2018 tarihinde arazi sahibinin talebini haklı buldu. Müdahalenin önlenerek asfaltın kaldırılmasına hükmeden Yargıtay, 17 Ocak 2020 tarihinde Bolu İcra Mahkemesi’ne asfaltın kaldırılması için talep yazısı gönderdi.
İcraya konulma kararının üzerinden geçen 10 aylık süreçte Karayolları Genel Müdürlüğü’nün gerekli yasal girişimleri başlatmaması üzerine 13 yıl süren hukuk mücadelesini kazanan Ö.Y.’nin avukatı Cihan Yavuz, müvekkiline ait olan 570 metrekarelik arazinin olduğu alanı kırmızı boyayla işaretleyerek orta refüje mahkeme kararının yazılı olduğu tabelayı astı. Tabelada “Özel mülktür. 18.04.2018 tarihinde kesinleşen Bolu 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/455E 2016/528K sayılı ilamı doğrultusunda Bolu İcra Müdürlüğü’nün 2019/257E sayılı takip dosyasıyla davalı Karayollarının müdahalesi sonlandırılarak taşınmaz üzerindeki asfalt kaldırılacaktır“ ifadeleri yer aldı.

Anlaşma sağlandı
D100 Karayolu’nun kapatılacağına yönelik tabelanın yol kenarına konulmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile tarla sahibi Ö.Y. arasında yapılan görüşmeyle anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmayla birlikte D100 Karayolu’nun Ankara yönü kapatılmaktan kurtuldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Cihan Yavuz, “Karayolları Genel Müdürlüğü’nden kamulaştırma başmühendisi olan arkadaşlar heyet olarak geldiler. Müvekkilimizden tüm süreçle ilgili özür dilediler. Gözden kaçırdıklarını belirttiler. Netice itibariyle müvekkilim de kamu yararını kendi özel yararından üstün tuttuğu için kamulaştırma açısından orta yol bulundu. Kamulaştırma işlemleri için 29 Eylül 2020 tarihinde anlaşma sağlandı. Dolayısıyla artık biz kendi taşınmazımızla ilgili bir sıkıntımız kalmayacak. Bu taşınmazın kara yolları üzerine tescili sağlanacak. Müvekkilimiz de kamulaştırma bedeline kavuşmuş olacak. D100 Karayolu üzerindeki kapanma riski ve tehlikesi bertaraf edilmiş olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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