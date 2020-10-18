Tartışığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, Murat Tekçe(30) birlikte alkol aldığı arkadaşı Akın Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Alpağut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Tekçe, arkadaşı Akın Y. ile otomobilde bir süre alkol aldı. İlerleyen saatlerde Murat Tekçe arkadaşı Akın Y.'yi evine bırakmak için hareket etti. Akın Y.'nin evinin önüne geldiklerinde, Akın Y. araçtan inmedi. Aralarında tartışma çıktı. Daha sonra Akın Y. araçtan inerken, Murat Tekçe de oradan ayrıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra iki arkadaş telefonla görüşüp yeniden buluştu. Murat Tekçe, Akın Y.'yi yeniden otomobiliyle aldı. Daha sonra aralarındaki tartışma büyüdü. Akın Y. birden Murat Tekçe'yi bıçakladı. Kalbinden ve karnından bıçaklanan Murat Tekçe, olay yerine çağrılan ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 ay önce evlendiği öğrenilen Tekçe, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Akın Y. gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-18 12:28:47



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