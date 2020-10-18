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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Tuzlaspor A.Ş.: 2

İHA

TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Tuzlaspor A.Ş.: 2

TFF 1. Lig 5. haftasında Boluspor, sahasında Tuzlaspor'a 21 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar
40. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Melih Okutan’ın ceza sahası içine gönderdiği topta Marlinho fileleri havalandırdı. 10
44. dakikada, ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Ali Keten’in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
79. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında topla ceza alan içine kadar giren Onur Ayık’ın şutunda top ağlara gitti. 11
90. dakikada ceza sahasında topla buluşan Aosman’ın sert şutunda top ağlara gitti. 12

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Cihan Aydın Bursa xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Cemal Alpay xx
Boluspor: Mosquera xx, Kerim Alıcı xx, Ali Keten xxx, Burak Bekaroğlu xx, Muhammed Bayır xx, Melih Okutan xxx (Hamza Gür dk. 90+2 ?), Bekir Yılmaz xx, Alican Özfesli xx, Gökhan Sazdağı xx (Mihajlovic dk. 86 ?), Marlinho xxx (Tugay Kaçar dk. 71 xx) (Fethi Özer dk. 86 ?), Poepon xx (Mertan Caner Öztürk dk. 71 xx)
Yedekler: Ömer Alıcı, Oğuzhan Berber, Muhammed Arslantaş, Muhammed Gümüşkaya
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Tuzlaspor A.Ş.: Haydar Yılmaz xx, Erdem Özgenç xx, İsmail Konuk xx, Yohou xx, Ferhat Öztorun xx, Ahmet Yazar xx (Onur Ayık dk. 46 xxx), Gökcan Kaya xx, Aykut Çeviker xx (Özgür Can Özcan dk. 76 x), Segbefia xx (Aias Aosman dk. 46 xxx), Cajic xx (Pucko dk. 63 xx), Rosario xx (Tarık Tekdal dk. 90+5 ?)
Yedekler: Metin Erol, Pucko, Yasin Güreler
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Marlinho (dk. 40) (Boluspor), Onur Ayık (dk. 79), Aosman (dk. 90) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Aykut Çeviker (dk. 31), Yohou (dk. 42 ), Haydar Yılmaz (dk. 90+4), (Tuzlaspor), Gökhan Sazdağı (dk. 32), Muhammed Bayır (dk. 83), Bekir Yılmaz (dk. 90) (Boluspor)

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