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Boluspor - Tuzlaspor maçının ardından Boluspor Yardımcı Antrenörü Kazım Akgün: “Boluspor’un önü biz gittikten sonra açılacaksa bir dakika bile düşünmeden gideriz” Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın: “Bugün net bir şekilde galibiyeti hakeden taraftık”

İHA

Boluspor - Tuzlaspor maçının ardından Boluspor Yardımcı Antrenörü Kazım Akgün: “Boluspor’un önü biz gittikten sonra açılacaksa bir dakika bile düşünmeden gideriz” Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın: “Bugün net bir şekilde galibiyeti hakeden taraftık”

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan BolusporTuzlaspor karşılaşması konuk takımın 21’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Boluspor Yardımcı Antrenörü Kazım Akgün, karşılaşmanın hakemini eleştirdiği açıklamasında teknik direktör Ahmet Taşyürek’in maç sonunda kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına gelemediğini belirterek, “Bu liglerin gördüğü en efendi, en mülayim teknik direktörümüz buraya gelemedi. Gelememesinin sebebi de kırmızı karttan atıldı. Bu kadar sessiz sakin bir adam bugün çileden çıktı. Bunun da sebebi belli. Maalesef öne geçtikten sonra yaptığımız hamlelerin hepsi tuttu. Fakat içeride tutmayan bir şey vardı, hakem arkadaşımızın verdiği kararlar. İlk yediğimiz golde Alican’a yapılan faul. Biz hepimiz görüyoruz. Rakip takım oyuncuları söylüyor ama hakem oyunu durdurmuyor ve o pozisyon dönüp dolaşıyor biz gol yiyoruz. Tugay Kaçar’ın burnu kırıldı. O pozisyona kart gösterilmedi. Bizim zaten psikolojik olarak bulunduğumuz durum belli. Kaybettiğimiz maçlarda yediğimiz gollerin dakikaları belli. Bizi o dakikalarda eksik bırakacak, verdiği kararlarla bizim gardımızı düşürecek hakem hataları bizim çok daha çabuk gardımızın düşmesine sebep oluyor” dedi.

“Balıkesir maçıyla çıkış yakalayacağız”
Transfer edilen oyunculara güvendiklerini belirten Akgün, “Biz buraya getirdiğimiz oyuncuların hepsine çok inanarak getirdik. Onların da çok iyi takım olacağını ve bu saatten sonra önümüzdeki Balıkesir maçıyla çıkış yakalayacağına inanıyoruz. Bugün takımımız gayet iyi oynadı. 2 haftalık milli maç arasında yaptığımız analizler doğrultusunda Tuzla ile ilgili onlara söylediğimiz her şeyi yapmaya çalıştılar. 10’ken yakaladığımız bazı pozisyonlarımız var. Bunları gole çevirsek maç 23’e gidebilirdi” ifadelerini kullandı.

“Bolu halkından özür diliyoruz”
Boluspor taraftarlarından ve Bolu halkından teknik heyet olarak özür dileyen Akgün, “Ben bu kulüpte daha önce de çalıştım. Bolu için en önemli marka Boluspor. Bunu biliyorum. Bolu halkı Boluspor’un aldığı galibiyetle çok seviniyor. Mağlubiyete çok üzülüyor. Bunları çok içten yaşıyorlar. Teknik heyet olarak onlardan çok özür diliyoruz. Fakat sahada oynanan oyunda bir şeylere gayret edildiğini onlar da görüyor. Bolu halkı 23 cümleyle kandırılacak halk değil. Taraftar değil. Onlar da saha içerisinde yapılanın farkındalar. Çünkü takım her gün üstüne koyarak gidiyor. Yeni bir takımız. Geçen seneden 23 oyuncuyla devam edip üstüne yeni transferler yaptık ama inanıyoruz ki Balıkesirspor maçıyla birlikte bu takım üst sıralara doğru çıkış yakalayacak” şeklinde konuştu.
Akgün, Teknik heyet olarak istifa düşüncelerinin olup olmadığı yönündeki soruya, “Benim çalıştığım teknik direktör Ahmet Taşyürek eğer bu kulübün önü açılacaksa, bizim istifamızla bu kulüp ön tarafa gidecekse hiç düşünmeden hemen istifa eder. Yönetimle bir görüşme yapar. Bizim çalıştığımız yönetim kurulu futboldan çok iyi anlıyor. Aynı dili konuşabiliyoruz. Onlar da bizim gördüklerimizi net olarak görüyorlar. Takımın her gün geliştiğinin farkındalar. Onlarla sürekli görüşme halindeyiz. Antrenmanları takip ediyorlar. Yapılan çalışmaları görüyorlar. Bizim tek üzüntümüz hem onların bize olan inançlarını ve bu takımı televizyondan izleyenleri üzdüğümüz için çok üzgünüz. Çünkü bize inanan bir yönetim kurulu ve taraftar olduğunu biliyorum. Sadece onların boynunu büktüğümüz için çok üzgünüz. Yoksa bizim burada olmamız ya da olmamamız gibi bir şey yok. Eğer Boluspor’un önü biz gittikten sonra açılacaksa bir dakika bile düşünmeden gideriz” şeklinde cevap verdi.

Tuzlaspor cephesi
Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “10 günden beri iyi çalışıyorduk. Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Rakibimiz 4 haftadan beri kazanamıyordu. Stres altında olacağını biliyorduk. Zor bir maç olacağını da biliyorduk. İlk devre ciddi anlamda oyunu tutuyorduk. Ama iyi oynarken de basit bir gol yedik. Devre arasında gereken hamleleri yaptık. İkinci yarı maçı çevirebileceğimize son derece inançlıydık. İkinci devre daha coşkulu oynayan bir takımımız vardı sahada. Girdiğimiz pozisyonlar var. Neticesinde 21 galip geldik. İlk attığımız golde faul vardı yoktu yorumları oldu. Ama, hakemin maçta verip vermediği bir sürü kararlar var. Bizim aleyhimize de vermediği kararlar var. Ama bizim çocuklarımız oyunu soğutmak için yerlerde yatmadı. Ama Bolusporlu oyuncular galip durumdayken bunu çok fazla yaptı. Biz galip duruma geçtiğimizde de maçı hiç soğutmadık. Bugün net bir şekilde galibiyeti hak eden taraftık. Boluspor da iyi bir takım. Onların da bir süreci var. 19 tane yeni transfer yapmışlar. Takım olma süreçleri var. Biz 22 tane transfer yaptık. Bizim de takım olma sürecimiz var. Hala tam istediğimizi oturttuğumuzu söyleyemem ama çok coşkulu bir takımımız var. Takımımdan son derece memnunum. Almış olduğumuz galibiyet Tuzla halkına armağan olsun” dedi.

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