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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

İHA

Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Bolu’da birlikte alkol aldığı arkadaşını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün gece saatlerinde Alpagutbey Mahallesi Candan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Murat T. (30) ve arkadaşı Akın Y. bir süre otomobilde alkol aldıktan sonra, Murat T. arkadaşı Akın Y.’yi evine bırakmak istedi. Akın Y., Alpagutbey Mahallesi’nde bulunan evinin önüne geldiğinde araçtan inmek istemedi. İki arkadaş arasında yaşanan tartışmanın ardından Akın Y.’nin araçtan inmesiyle Murat T. olay yerinden ayrıldı.
Akın Y.’nin araçtan inmesinden yaklaşık 15 dakika sonra ikili arasında yaşanan telefon görüşmesi sonrası Murat T. yeniden arkadaşının evinin önüne geldi. Akın Y., aracın içinde tartıştığı arkadaşını kalbinden ve karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Murat T., ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 10 ay önce evlendiği öğrenilen Murat T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Arkadaşını öldüren Akın Y. ise, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kesici aletle kasten adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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