Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi bitti

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yollar ayrıldı.
Yeni sezona Ahmet Taşyürek yönetiminde başlayan Boluspor, TFF 1. Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Ligin 5'nci haftasında 1 puan ile 17'nci sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, son olarak dün Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Tuzlaspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından, kötü gidişatın sorumlusu olarak görülen Taşyürek ile yollar ayrıldı.
Beypiliç Boluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktör Ahmet Taşyürek'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, ekibi ve kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-10-19 13:25:54
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