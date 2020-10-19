Boluspor, Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı

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Boluspor, alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezon başında göreve gelen Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Taşyürek’e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” denildi.

Taşyürek yönetimindeki Boluspor, 5 haftalık süreçte 4 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

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