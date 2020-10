Tüneldeki yol çalışması, Bolu Dağı'ndaki lokanta işletmecilerini sevindirdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde bulunan et lokantaları, Bolu Dağı Tüneli'ndeki yol çalışması nedeniyle yeniden rağbet görüyor. Bolu Dağı'ndaki meşhur et lokantalarının işletmecileri ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, müşteri sayılarının 2 kattan fazla arttığını söyledi.

Bolu´da, TEM yolu Ankara yönü KaynaşlıAbant Kavşakları arasında bulunan viyadüklerde derz yenileme çalışması nedeniyle otoyol, 14 Ekim günü, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. TEM´in Ankara yönünün ağır tonajlı araç trafiğine kapatılmasıyla D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde araç yoğunluğu yaşanıyor. TEM'deki çalışma nedeniyle de zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler, doğa ile iç içe olan, harika bir manzaraya sahip Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişini yeniden kullanmaya başladı. Bolu Dağı'ndaki meşhur et lokantaları, tünel açılmadan önceki şaşalı günlerine geri döndü. Lokanta işletmecileri tüneldeki çalışma nedeniyle ilginin artmasından memnun.

'BİZİM İÇİN BAYRAM GİBİ OLDU'

Bolu Dağı'nın en meşhur lokanta markalarından birini işleten Ahmet Uzunoğlu, "İlgi arttı buraya. Yoldaki çalışma nedeniyle işlerimiz daha fazla arttı. Daha çok misafirlerimiz gelmeye başladı. Bu durumdan memnunuz. Bolu Dağı'na gelmişken hem manzarayı hem lezzetli etleri tatmadan geçmiyor. Genelde cuma gününden başlayıp, pazar akşamına kadar devam eden bir yoğunluğumuz var. Hafta içi de seyrek olmak kaydıyla gelen müşterilerimiz oluyor. Eski satışlarımızın 34 katı satışlarımız oluyor. Bu durum devam ediyor. Bütün müşterilerimizin büyük çoğunluğu Bolu Dağı'na girip bize geliyor. Genelde müşterilerimiz otoyol müşterisi. Bu çalışmalar bizi sevindirdi. Bizim için bayram gibi oldu. Bu zorlu geçen pandemi sürecinde ilaç gibi geldi" dedi.

'İŞLERİMİZ DÜZELDİ'

Bolu Dağı'nda 50 yıldır hizmet veren bir mekanın işletmecisi olan Hakan Perçin de "Şu anda işlerimiz hızlandı. Rağbet görüyoruz. İşlerimiz düzeldi. Eskiye nazaran iyi. Tünel kapatıldıktan sonra işlerimiz iyi. Bolu Dağı'nın temiz havası insana eti yediriyor. Temiz hava, etlerimiz çok güzel. Otoyol açıkken de gişelerden çıkıp gelenler oluyordu. Normal günlere göre yol çalışması sürecinde müşterimiz yüzde 50'den fazla arttı. Yüzde 6070 arttı. İnsanlar geliyorlar. Rağbet var. Şu anda iyi ama normalde otoyol bizim işlerimizi azaltmıştı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-20 07:34:24



