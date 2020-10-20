Bolu'da kamyonlar, kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'da, 2 kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sürücülerden biri, sıkıştığı yerden yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, MengenGökçesu yolunda meydana geldi. Bolu yönünden Gökçesu beldesine doğru giden Tekin Armağan'ın kullandığı 14 DC 503 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Adnan Baykal yönetimindeki 10 PY 445 plakalı tavuk yüklü kamyonla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adnan Baykal, sağlık görevlilerince araçtan çıkarılırken, Tekin Armağan da hurdaya dönen hafriyat kamyonunda sıkıştı. Armağan'ı, itfaiye ekibi yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı araçtan çıkararak, ambulansa taşıdı. Kazada yaralanan Adnan Baykal ve Tekin Armağan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-20 12:17:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.