Bolu’da kamu kurumlarına girişte HES kodu zorunluluğu

Bolu’da, korona virüs tedbirler kapsamında 2 Kasım'dan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına "Hayat Eve Sığar (HES)" koduyla girme zorunluluğu getirildi.

Bolu’da korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni tedbirler alınması kararlaştırıldı. Alınan kararla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde 2 Kasım’dan itibaren HES kodu zorunluluğu getirildi. Kararla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "HES koduyla giriş uygulamasının, her vatandaşın elektronik malzemelere yeterince vakıf olmaması ve uygun yakınlarının da bulunamayabileceği göz önünde bulundurularak, mağduriyete yol açmaması amacıyla 15 gün deneme nitelikli gerçekleştirilecek. HES kodu zorunluluğu 2 Kasım itibariyle tüm birimlerde hayata geçirilecek” denildi.

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