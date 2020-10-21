Onarmak için çıktığı çatıdan düşen eski genel müdür öldü



Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, çatıyı onarmak isterken dengesini kaybederek düşen Sabri Kartallıoğlu (60), yaşamını yitirdi. Kartallıoğlu´nun, kentteki bir fabrikanın eski genel müdürü olduğu öğrenildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Vaysal Sokak´ta meydana geldi. Sabri Kartallıoğlu, kendisine ait dairenin terasındaki çatıyı onarmak için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Kartallıoğlu, düştü. Olayı gören komşularının ihbarı üzerine sokağa 112 Acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu Kartallıoğlu´nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Kartallıoğlu´nun yakınları ve komşuları gözyaşlarına boğuldu.

Kartallıoğlu´nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kartallıoğlu´nun, Bolu'da makarna fabrikasının eski genel müdürü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-21 14:01:01



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