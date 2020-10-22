Dinlenme tesisinin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği çöpe atan anne adliyede (2)

SERBEST BIRAKILDI
Bolu Adliyesine sevk edilen şüpheli S.E., 'ihmali davranışla ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ön otopsi raporunda, bebeğin ölü doğduğunun belirlendiği, kesin ölüm sebebinin ise detaylı otopsi raporuyla belli olacağı öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-10-22 18:16:28
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