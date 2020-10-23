Bolu D-100 kara yolunda sis etkili oluyor

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, D-100 kara yolunun Yumrukaya mevkisinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan D-100 kara yolunun Bolu Yumrukaya mevkisinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Araçlar, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-23 10:25:06



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