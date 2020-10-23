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Bolu kent merkezi sisle kaplandı Sisle kaplanan Bolu havadan görüntülendi

İHA

Bolu'da kent merkezi ve D100 karayolu sabah saatlerinde yoğun sisle kaplandı. Sisle kaplanan kentin simgesi Köroğlu heykeli ve kent merkezinin havadan görüntülendi.

Bolu kent merkezi sisle kaplandı Sisle kaplanan Bolu havadan görüntülendi

Bolu’da kent merkezi ve D100 karayolu sabah saatlerinde yoğun sisle kaplandı. Sisle kaplanan kentin simgesi Köroğlu heykeli ve kent merkezinin havadan görüntülendi.
Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde kent merkezi ve D100 Karayolu Yumrukaya mevkiinde yoğun sis etkili oldu. Etkili olan sis nedeniyle D100 karayolunu kullanan sürücüler zaman zaman güçlükle ilerleyebildi. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Araçlar, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor. Yaşanan yoğun sis nedeniyle kent merkezi de sisle kaplandı. Kentin simgesi olan Köroğlu Heykeli ve sisler içindeki kentin havadan görüntüsü muhteşem manzarayı ortaya serdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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