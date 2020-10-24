Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, D-100 Karayolu'nda Ankara istikametinde giden TIR, alev alıp yandı. Yangın, yolun hemen yanındaki tomruk deposuna sıçramadan söndürüldü.
Ankara istikametine giden Hüseyin Köksal (45) idaresindeki 06 BDM 33 kargo TIR, saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Elmalık mevkisine geldiğinde, dorsesinden alev aldı. Yangını fark eden sürücü, TIR'ı yolun sağ şeridine çekip, itfaiyeye haber verdi. Sürücü, TIR'ın dorse kısmıyla çekici kısmını birbirinden ayırdı.
Gelen itfaiye ekipleri, yanan dorseye müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yolun hemen yanındaki tomruk deposuna sıçramadan söndürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-10-24 10:27:26
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