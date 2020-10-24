Bolu’da, yanan kargo tırı dorsesi küle döndü

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Bolu’da, D100 Karayolu’nda alev alev yanan kargo tırının dorsesi ve içerisinde bulunan eşyalar küle döndü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında D100 karayolu Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Köksal (45) idaresindeki 06 BDM 33 plakalı kargo tırında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tırın dorse kısmındaki lastiklerden duman çıktığını gören sürücü, aracı yolun sağ şeridine çekerek durumu itfaiyeye haber verdi. Sürücünün tırın çekici kısmını dorseden ayırmasından kısa süre sonra lastiklerde başlayan yangın büyüyerek dorsenin tamamına yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında tırın dorsesi ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.

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