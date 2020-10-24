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638 yıllık tarihi caminin deprem sigortası dönen denge sütunlar Yarım asrı deviren tarihi caminin denge sütunları ilk günkü ihtişamını koruyor 2 yangın ve 3 büyük deprem caminin dengesini bozamadı Yıldırım Bayezit Camii İmam Hatibi Metin Yerlikaya: “Dönen denge sütunları caminin deprem sigortası”

İHA

638 yıllık tarihi caminin deprem sigortası dönen denge sütunlar Yarım asrı deviren tarihi caminin denge sütunları ilk günkü ihtişamını koruyor 2 yangın ve 3 büyük deprem caminin dengesini bozamadı Yıldırım Bayezit Camii İmam Hatibi Metin Yerlikaya: “Dönen denge sütunları caminin deprem sigortası”

Bolu’da 638 yıl önce yapılan ve 2 yangın, 3 büyük deprem yaşayan Yıldırım Bayezit Camii’nin deprem sigortası özelliği taşıyan dönen denge sütunları, ilk günkü ihtişamıyla görenleri hayrete düşürüyor. Caminin dengesi ve temelinde yaşanabilecek kaymalar sütunlar sayesinde kontrol ediliyor.
Bolu’da, Büyük Cami Mahallesi’nde bulunan ve 1382 yılında Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezit tarafından yaptırılan 638 yıllık tarihi Yıldırım Bayezit Camii, mihrabının her iki yanında bulunan denge sütunlarıyla görenleri hayrete düşürüyor. Yapıldığı günden bu yana 2 yangın ve 3 büyük deprem geçiren tarihi cami, geçirdiği onarımlarda orjinalliği bozulmadan ibadete devam ediyor. 638 yıldır ayakta kalan Yıldırım Bayezit caminin en büyük özelliği mihrabın her iki tarafında dönen denge sütunları. Sütunlar caminin statik dengesini ve geçirdiği depremlerde herhangi bir hasar alıp almadığını gösteriyor. Yaşanan bir afet sonrasında eğer sütunlar dönmezse, caminin temelinde veya dengesinde bir bozukluk olduğu anlaşılıyor.

638 yıllık tarihi caminin deprem sigortası dönen denge sütunlar
Yaklaşık 10 yıldır tarihi Yıldırım Bayezit Camii’nde İmam Hatip olarak görev yapan Metin Yerlikaya, sütunların özellikle şehir dışından gelenlerin ilgisini çektiğini belirterek, “Bu denge sütunları, diğer bir adıyla biz deprem sigortası diyoruz. Camimizde herhangi bir kayma halinde veya deprem halinde denge sütunları dönmüyorsa temelinde yada kıblesinde bir sıkıntı var demektir. Camimizin bu özelliği ziyaretçiler tarafından büyük rağbet görmekte. Misafir olarak camimize ibadet için gelenler bu denge sütunları hakkında mutlaka bizden bilgi isterler. 3 deprem geçirmesine rağmen hiçbir şekilde tahribata uğramamış sütunlarımız. Deprem sigortası dediğimiz sütunları çevirdiğimiz zaman en ufak bir ses, en ufak bir takılma bize yaşatmadığı zaman depremde temelle ilgili hiçbir sıkıntı olmadığını anlıyoruz. Hakikaten farklı bir özellik” dedi.

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