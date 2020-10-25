Bolu´da 7 ev ile ahırlar yandı (1) 

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU´nun Kuzfındık köyündeki evde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki ev ile ahırlara sıçradı. 7 ev ve ahırlar yanarken, hayvanlar telef oldu.

Kuzfındık köyünde, Abdurrahman Kaya´ya ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap evi saran alevler, çevrede bulunan ev ile ahırlara sıçradı. Toplam 7 ev ve ahırlar yandı. Büyükbaşlar, telef olurken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına yardımcı olurken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-25 14:43:09



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