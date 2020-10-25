Bolu´da 12 ev ile ahırlar yandı (4)

SOĞUTMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Bolu'da Kuzfındık köyünde 12 evin hasar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme helikopteri, Bolu İtfaiyesi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ile köylüler tarafından söndürülen yangının verdiği hasar dron kamerasıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-10-25 18:49:29
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