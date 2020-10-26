Bolu’da, son 3 ayın uyuşturucu raporu açıklandı 45 uyuşturucu operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Bolu’da, narkotik ekiplerinin son 3 ayda yaptıkları 45 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 3 ay içerisinde il geneli ve TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili rapor açıklandı.
Ekiplerin, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yaptıkları operasyonlarda 64 kilo eroin, 50 kilo esrar, 1 kilo metanfetamin, 20 bin 981 adet captagon hap, 89 adet ekstazi, 240 gram skunk, 133 gram sentetik kannobinoid, 4 kök hint keneviri ele geçirildiği belirtildi.
İl geneli ve doğu illerinden İstanbul’a taşınan uyuşturucu maddelerle ilgili 3 ay içinde 45 operasyon yapıldığı ifade edilen raporda, haklarında işlem yapılan 100 kişiden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 5’inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.