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Sisle kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi Sisin etkili olduğu Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

İHA

Sisle kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi Sisin etkili olduğu Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu’da yüksek kesimlerde etkili olan yoğun sis nedeniyle, görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı sisle kaplandı. Sis örtüsü ile kaplanan Bolu Dağı’nın hali havadan görüntülendi.
Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Sisle kaplanan Bolu Dağı ve sabah saatlerinde oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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