Bolu'da, Macron'a tepki



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, Memur-Sen üyeleri düzenledikleri eylemle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hazreti Muhammed´i hedef alan karikatürleri savunmasını protesto etti.

Memur-Sen Bolu İl Başkanlığı üyeleri, İzzet Baysal Caddesi'nde düzenledikleri eylemle İslam ve Hazreti Muhammed'i hedef alan sözleri nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron'u protesto etti. 'Küstahlığı protesto ediyoruz' yazılı pankart ve 'Mabetler kutsaldır, kutsala dokunma', 'Batı insandan ve İslam'dan korkuyor', dövizleri taşıyan grup adına açıklamayı yapan Memur-Sen Bolu İl Başkanı Ahmet Koçak, "İnsanların inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır. Macron kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron'un sözde ifade özgürlüğü adı altında insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş kişiler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Macron insandan korkuyor. Macron adaletten korkuyor. Macron İslam'dan korkuyor. Son birkaç yüzyılda bütün insanlık öğrendi ki özgürlük batıda sadece basit bir slogandır. Batı, adil dünya ve özgür insandan korkmaktadır. İslam da tam bunların korktuklarını vaad etmektedir" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-27 15:29:35



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