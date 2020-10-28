Bolu'da nefes kesen kuyumcu soygunu tatbikatı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da polisin düzenlediği tatbikatta, bir kuyumcu soygununun ardından kaçan 4 kişi, nefes kesen kovalamacayla yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekiplerin katılımıyla, 'Panter B' adıyla bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanı 2 kişi tarafından soyuldu, kuyumcu da silahla vurularak yaralandı. Soyguncular, kendilerini sürücüsüyle birlikte bekleyen otomobile binip kaçtı. İhbar üzerine, uzun namlulu tüfekli ve çelik yelekli polisler kısa sürede olay yerine geldi. Bu sırada diğer ekiplere, şüphelilerin gri bir hafif ticari araç ile kaçtığı ve içinde 4 kişinin bulunduğu bilgisi verildi. Ekipler, kontrollü şekilde kuyumcuya girerken, telsiz anonsu ile silahlı 4 kişinin kaçtıkları güzergahta önlem alınması istendi. Kuyumcu çevresinde de güvenlik önlemi alındı. Telsizden polislere, araca müdahale ederken can güvenliklerini almaları yönünde uyarılar yapıldı. Soyguncuların kullalndığı hafif ticari araç, D-100 kara yolu üzerinde durduruldu. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-28 12:31:21



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