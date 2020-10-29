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Bolu'da 29 Ekim törenle kutlandı

DHA

Bolu'da 29 Ekim törenle kutlandı


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Ahmet Ümit, valilik bahçesinde protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Daha sonra Valilik binasının bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Ahmet Ümit'in yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, siyasi parti temsilcileri, kurum ve daire müdürleri katıldı. Törende, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törende konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bugün bize düşen her türlü fikri ve siyasi farklılıkların, günlük kısır çekişmelerin ve basit menfaat ilişkilerini bir tarafa bırakarak milli birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin ve onun kurumlarının yanında olmak. Devletimizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarını yakalamak için var gücümüzle çalışmak. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaktır" dedi.
Vali Ümit'in konuşmasının ardından resmi kurumlara ait araçların konvoyu geçiş yaptı. Konvoydaki araçlardan Türk bayrağı açıldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-10-29 11:42:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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