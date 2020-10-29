Bolu'da 42 yapının yandığı köyde yaralar sarılıyor



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun merkeze bağlı Kuzfındık köyünde, 42 yapının kullanılamaz hale geldiği yangının ardından yaralar sarılıyor. Vali Ahmet Ümit, "Vatandaşlarımızın yangından en az şekilde etkilenmeleri için gayret ediyoruz. Afetzedelerimizle beraberiz. Elimizden ne geliyorsa en kısa zamanda yapacağız. Hiç tereddütleri olmasın" dedi.

Merkeze bağlı Kuzfındık köyünde, pazar günü öğle saatlerinde yangın çıktı. Bir evin bacasında başlayan yangın, önce çatıya daha sonra köyde bulunan 11 eve sıçradı. Yangında 12 konut, 12 ahır, 12 samanlık tamamen yandı. 1 konut, 1 odunluk ve 1 samanlık da hafif zarar gördü. Toplam 42 yapının zarar gördüğü yangın sonrası yaralar sarılıyor. Bölgede yıkılan yapıların enkazı kaldırılırken, evsiz kalan köylülere konaklamaları için AFAD tarafından çadır ve konteynerler getirildi. Ayrıca köylülere, gün boyu Kızılay tarafından sıcak yemek sağlanıyor.

'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk günden itibaren vatandaşın mağdur olmaması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Hala orada çalışanlar var. En başından beri takip ediliyor ve edilecektir. Önce enkaz kaldırma çalışması yapıldı sonra da hasar tespiti yapıldı. Bu sırada da vatandaşlarımızla irtibat kurmak suretiyle konteynerde mi kalmak istiyorlar? Yoksa kendilerini il merkezinde misafir mi edelim? Ya da akrabaları ve ikinci bir evleri varsa orada mı kalmak isterler, diye soruldu. Herkesle istişare edildikten sonra bir yol belirlendi. Biz de ona göre kendilerine yardımcı olduk. Normal hayata dönebilmeleri için çok hızlı bir şekilde belli bir miktar ödenek ayırdık. Ön hasar tespitinin arkasından bu tespitler bakanlığa gidecek" dedi.

'AFETZEDELERLE BERABERİZ'

AFAD Başkanlığı tarafından kesin hasar tespiti yapılacağını söyleyen Vali Ümit, "Bu tespitin ardından da bir süre askıda kalacak yapılan tespitler. İtiraz süreci beklenecek. Vatandaşlarımızın tercihlerine göre hareket edilecek. Şu anda konteyner ve çadırlarla ihtiyaç olan temel gıda maddeleriyle oradaki vatandaşlarımızı desteklemiş vaziyetteyiz. Kızılay sıcak yemek takdim etmek üzere hazır. Diğer taraftan AFAD Müdürlüğümüz işin bürokratik çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın yangından en az şekilde etkilenmeleri için gayret ediyoruz. Afetzedelerimizle beraberiz. Elimizden ne geliyorsa en kısa zamanda yapacağız. Hiç tereddütleri olmasın" diye konuştu.

Yangında evi yanan Nazmi Nalbat, sıcak havalarda konteynerde kalacağını belirterek, "Çocuklarımın yanında kalacağım. İyi havalarda gelip burada kalırım. Aynı zamanda inşaatımı da yapacağım. Yardım edeceğiz deniliyor. Yiyecek geliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-10-29 15:14:19



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