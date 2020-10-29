Bolu'da 42 yapının yandığı köyde yaralar sarılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'da 42 yapının yandığı köyde yaralar sarılıyor

DHA

Bolu'da 42 yapının yandığı köyde yaralar sarılıyor


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun merkeze bağlı Kuzfındık köyünde, 42 yapının kullanılamaz hale geldiği yangının ardından yaralar sarılıyor. Vali Ahmet Ümit, "Vatandaşlarımızın yangından en az şekilde etkilenmeleri için gayret ediyoruz. Afetzedelerimizle beraberiz. Elimizden ne geliyorsa en kısa zamanda yapacağız. Hiç tereddütleri olmasın" dedi.
Merkeze bağlı Kuzfındık köyünde, pazar günü öğle saatlerinde yangın çıktı. Bir evin bacasında başlayan yangın, önce çatıya daha sonra köyde bulunan 11 eve sıçradı. Yangında 12 konut, 12 ahır, 12 samanlık tamamen yandı. 1 konut, 1 odunluk ve 1 samanlık da hafif zarar gördü. Toplam 42 yapının zarar gördüğü yangın sonrası yaralar sarılıyor. Bölgede yıkılan yapıların enkazı kaldırılırken, evsiz kalan köylülere konaklamaları için AFAD tarafından çadır ve konteynerler getirildi. Ayrıca köylülere, gün boyu Kızılay tarafından sıcak yemek sağlanıyor.
'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'
Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk günden itibaren vatandaşın mağdur olmaması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Hala orada çalışanlar var. En başından beri takip ediliyor ve edilecektir. Önce enkaz kaldırma çalışması yapıldı sonra da hasar tespiti yapıldı. Bu sırada da vatandaşlarımızla irtibat kurmak suretiyle konteynerde mi kalmak istiyorlar? Yoksa kendilerini il merkezinde misafir mi edelim? Ya da akrabaları ve ikinci bir evleri varsa orada mı kalmak isterler, diye soruldu. Herkesle istişare edildikten sonra bir yol belirlendi. Biz de ona göre kendilerine yardımcı olduk. Normal hayata dönebilmeleri için çok hızlı bir şekilde belli bir miktar ödenek ayırdık. Ön hasar tespitinin arkasından bu tespitler bakanlığa gidecek" dedi.
'AFETZEDELERLE BERABERİZ'
AFAD Başkanlığı tarafından kesin hasar tespiti yapılacağını söyleyen Vali Ümit, "Bu tespitin ardından da bir süre askıda kalacak yapılan tespitler. İtiraz süreci beklenecek. Vatandaşlarımızın tercihlerine göre hareket edilecek. Şu anda konteyner ve çadırlarla ihtiyaç olan temel gıda maddeleriyle oradaki vatandaşlarımızı desteklemiş vaziyetteyiz. Kızılay sıcak yemek takdim etmek üzere hazır. Diğer taraftan AFAD Müdürlüğümüz işin bürokratik çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın yangından en az şekilde etkilenmeleri için gayret ediyoruz. Afetzedelerimizle beraberiz. Elimizden ne geliyorsa en kısa zamanda yapacağız. Hiç tereddütleri olmasın" diye konuştu.
Yangında evi yanan Nazmi Nalbat, sıcak havalarda konteynerde kalacağını belirterek, "Çocuklarımın yanında kalacağım. İyi havalarda gelip burada kalırım. Aynı zamanda inşaatımı da yapacağım. Yardım edeceğiz deniliyor. Yiyecek geliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-10-29 15:14:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’daki köy yangınında 42 bina hasar gördü Evleri yanan köylülere konteyner verildi
YEREL HABERLER Bolu’daki köy yangınında 42 bina hasar gördü Evleri ...
Cumhuriyetin 97’nci yılını Atatürk posterleriyle süslediği durakta kutladı
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 97’nci yılını Atatürk posterleriyle ...
Bolu’da Cumhuriyet’in 97. Yılı kutlandı
YEREL HABERLER Bolu’da Cumhuriyet’in 97. Yılı kutlandı
Bolu'da 29 Ekim törenle kutlandı
YEREL HABERLER Bolu'da 29 Ekim törenle kutlandı
Bolu'da nefes kesen kuyumcu soygunu tatbikatı
YEREL HABERLER Bolu'da nefes kesen kuyumcu soygunu tatbikatı
Bolu’da nefes kesen kuyumcu soygunu tatbikatı Kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER Bolu’da nefes kesen kuyumcu soygunu tatbikatı Kuyumcu ...
Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adam ölümden döndü 5 köpeğin saldırarak yere düşürdüğü adamı olay yerinden geçen sürücü kurtardı Köpeklerin yaşlı adama saldırması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adam ölümden ...
Bolu'da, Macron'a tepki
YEREL HABERLER Bolu'da, Macron'a tepki
Bolu’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi
YEREL HABERLER Bolu’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi
Sisle kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi Sisin etkili olduğu Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
YEREL HABERLER Sisle kaplanan Bolu Dağı havadan görüntülendi Sisin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X