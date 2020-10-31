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Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

DHA

Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü.
Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne, sabah saatlerinde hafif şekilde kar yağdı. Bir süre etkili olan kar yağışı nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alanlarda ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu. Park halindeki araçların da üstlerinde hafif şekilde kar birikti. Öte yandan bölgede, yoğun şekilde sis etkili oluyor. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-10-31 14:48:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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