Bolu’da aranan 1’i cezaevi firarisi 2 kişi yakalandı

Bolu’da polis ekiplerinin operasyonu ile yakalanan 1’i cezaevi firarisi 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 1’i cezaevi firarisi 2 kişinin Tabaklar Mahallesi'nde bulunan bir evde saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şahısların saklandıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, 8 ayrı suçtan hakkında 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan S.D. (38) ile 5 ayrı suçtan 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan T.D.’yi (30) gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 2 şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.