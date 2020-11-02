Bolu'da karantinada olması gereken 2 kişi yolcu otobüsünden çıktı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, koronavirüs vakası ile temaslı oldukları için karantina altında olması gereken 2 kişi, yolcu otobüsünde yakalanıp, yurda yerleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu mevkisinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında Ankara'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculara Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı. Sorgulamada, otobüsteki yolcular K.G. ve F.Ö.'nün koronavirüs vakasıyla temaslı oldukları için karantina altında olması gerektiği ortaya çıktı. 2 yolcu, 112 Acil ekipleri tarafından, 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları Seyyide Nefise Avşar Kız Yurdu'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-11-02 12:49:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.