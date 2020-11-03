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Yakınlarının ulaşamadığı yaşlı kadın, işitme cihazını takmamış

DHA

Yakınlarının ulaşamadığı yaşlı kadın, işitme cihazını takmamış


Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)BOLU'da, koronavirüs nedeniyle evde karantinada olan Zeliha D.'ye (82), yakınları ulaşamayınca itfaiyeye haber verdi. Yaşlı kadına itfaiye ekipleri evin balkon kapısını baltayla kırarak, ulaşıldı. Kadının, işitme cihazını takmadığı için hiçbir şey duymadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, öğle saatlerinde Köroğlu Mahallesi Fırat Sokak'ta meydana geldi. Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ev karantinasında bulunan Zeliha D.'ye ulaşamayan yurt dışındaki yakınları, durumu polise bildirdi. Zeliha D.´nin koronavirüs test sonucunun pozitif olması nedeniyle önlem alan itfaiye ve sağlık ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla 3'üncü kattaki dairenin balkonuna çıktı. Balkon kapısının kapalı olması nedeniyle kapı, baltayla kırılarak, açıldı. İçeriye giren ekipler, Zeliha D.´yi yatakta uzanırken gördü. Yaşlı kadının işitme cihazını takmaması nedeniyle hiçbir şey duymadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, daha sonra evden ayrıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-11-03 16:50:21

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