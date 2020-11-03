Freni patlayan kamyon 7 araca çarptı; 9 yaralı (1)

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Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)- TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında freni patlayan kamyon karşı yönden gelen 7 araca çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen kamyon, freninin boşalmasıyla karşı yönden gelen 7 araca çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK

2020-11-03 22:24:42



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