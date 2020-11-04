Beypiliç Boluspor-Hacettepe: 2-1

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Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) -

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Selim Özen (xxx), Suat Fidan (xxx), Çağrı Ateş (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Ömer (xx)Fethi (xx), Ali (xxx), Fatih (xxx)(Dk.46 Oğuzhan xx), Muhammed Gümüşkaya (xxx)(Dk.65 Hamza xxx), Burak (xxx), Marlinho (xx), Belibi (xx)(Dk.46 Alican Özfesli xx), Mihajlovic (xx)(Dk.66 Abdullayev xx), Raşit (xx)(Dk.80 Kerim xx), Muhammed Arslantaş (xxx)

HACETTEPE: Yasin (xxx)Ali Eren (xxx), Metehan Mert (xx), Muhammet Selim (xx), Umutcan (xxx), Ataberk (xx)(Dk.84 Çayan), Kaan Yüksel (xx), Mehmetcan (xx), Furkan (xxx), Yağız Suat (xx)(Dk.89 İhsan), Mehmet Can (xx)(Dk.85 Sarp)

GOLLER: Dk.77 Hamza, Dk.88 Ali (Beypiliç Boluspor) - Dk.49 Ali Eren (Hacettepe)

SARI KARTLAR: Muhammed Arslantaş (Beypiliç Boluspor) Suat Bolat (Hacettepe)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur mücadelesinde, Beypiliç Boluspor sahasında Hacettepe'yi 2-1 mağlup etti.

13´üncü dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında sol kanattan Mihajlovic´in yaptığı ortaya ceza sahası içinde Muhammet´in vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.

31´inci dakikada Hacettepe atağında, Selim Okur´un sol kanattan ortasında Mehmetcan Yıldırım´ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

33´üncü dakikada topla birlikte ceza sahasına yaklaşan Burak Asan´ın sert şutunda top üstten auta çıktı.

49´uncu dakikada Hacettepe atağında Furkan Temir´in yaptığı ortaya ceza sahası içinde son dokunan Ali Eren topu ağlara gönderdi: 0-1.

77'inci dakikada Beypiliç Boluspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hamza Gür'ün kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-1.

88'inci dakikada gelişen Beypiliç Boluspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Ali Keten'in vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-1.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-11-04 15:07:18



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