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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 2 - Hacettepespor: 1

İHA

Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor: 2 - Hacettepespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Hacettepespor’u 21 mağlup etti. Alınan sonuçla Boluspor Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmiş oldu.

Maçtan dakikalar
13. dakikada sol kanattan Mihajlovic’in yaptığı ortaya ceza sahası içinde Muhammet’in vuruşu yandan auta çıktı.
31. dakikada Hacettepespor atağında Selim Okur’un sol kanattan ortasında Mehmetcan Yıldırım’ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
33. dakikada topla birlikte ceza sahası dışına kadar giren Burak Asan’ın sert şutunda top üstten auta çıktı.
49. dakikada Hacettepespor atağında Furkan Temir’in yaptığı ortaya ceza sahası içinde son dokunan Ali Eren Karadağ topu ağlara gönderdi. 01
77. dakikada, Boluspor’un sol kanattan kullandığı kornerde topa yükselen Hamza Gür’ün kafa şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 11
88. dakikada Bolsupor’da, Muhammed Arslantaş’ın serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Ali Keten, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 21

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Selim Özen xx, Suat Fidan xx, Çağrı Ateş xx
Boluspor: Ömer Alıcı xx, Ali Keten xxx, Fethi Özer xx, Burak Asan xx, Muhammet Arslantaş xx, Raşit Yöndem xx, Muhammed Gümüşkaya xx (Hamza Gür dk. 65 xxx), Marlinho xx, Mihajlovic xx (Abdullayev dk. 66 xx), Fatih Özkan xx (Oğuzhan Berber dk. 46 xx), Belibi xx (Alican Özfesli dk. 46 xx)
Yedekler: Oğul Kaan, Kerim Alıcı, Felipe, Bekir Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Hacettepespor: Yasin Davuş xx, Metehan Mert xx, Muhammet Selim Okur xx, Umutcan Akdeniz xx, Ataberk Gök xx (Çayan Poshoroğlu dk. 84 ?), Kaan Yüksel xx, Mehmetcan Yıldırım xx, Furkan Temir xx, Yağız Suat Bolat xx (İhsan Küçük dk. 89 ?), Ali Eren Karadağ xxx, Mehmet Can Güngör xx (Sarp Ekinci dk. 85 ?)
Yedekler: Doğan Bilgin, Muhammed Ali Barutçu, Musa Şahindere, Numan Soysal
Teknik Direktör: Gökhan Gedikali
Goller: Ali Eren Karadağ (dk. 49) (Hacettepespor) Hamza Gür (dk. 77), Ali Keten (dk. 88) (Boluspor)
Sarı kartlar: Muhammet Arslantaş (Boluspor), Yağız Suat Bolat (Hacettepespor)

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