Kamyonun çarptığı 2 kurt telef oldu

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, D-100 karayoluna inen 2 kurt, kamyonun çarpması sonucu telef oldu.

Dün gece saatlerinde D-100 karayolunun Baltalı köyü mevkiine inen biri dişi 2 kurda kamyon çarptı. Kurtlar çarpmanın etkisiyle yola savrularak telef oldu. Kamyon, yoluna devam etti. Bu sırada yoldan geçen Mustafa Dalkılıç hareketsiz yatan kurtları gördü. Dalkılıç, önce yol kenarına taşıdığı kurtları ardından otomobilinin bagajına koyup, götürerek uygun bir yere gömdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-11-04 16:02:34



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