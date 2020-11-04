Tamir ettiği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bolu’da, arızalanan tırı tamir ettiği sırada hareket eden tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu’nun Taşkesti beldesine seyir halinde olan Bekir Çam’ın (57) kullandığı tır belde girişinde arızalandı. Arızalanan tırı yol kenarına çeken Çam, aşağı inerek tırı tamir etmek istedi. Çam, tamir için tırın altına girdiği sırada tırın hareket etmesi sonucu dorsenin altında sıkıştı.

Tır sürücüsü Çam’ın hareketsiz şekilde tırın altında yattığını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsü Bekir Çam’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çam’ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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