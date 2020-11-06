Beypiliç Boluspor'da 6 koronavirüs vakası

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)TFF 1´inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'da 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı.
TFF 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor'da, futbolcular, kulüp çalışanları ve teknik ekibe düzenli olarak gerçekleştirilen koronavirüs testleri yapıldı. Kırmızı beyazlılara, dün yapılan test sonuçları bugün çıktı. Sonuçlara göle Beypiliç Boluspor forması giyen 3 futbolcu ile 3 kulüp çalışanının testleri pozitif çıktı. Beypiliç Boluspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızın takip ve tedavi süreci başlatılmıştır." DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-11-06 13:10:30
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