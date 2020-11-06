Ayakkabıda taşınan esrarı ‘Sezar’ yakaladı Ayakkabısının içinde 205 gram esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı

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Bolu’da narkotik köpeği ‘Sezar’la yapılan aramada ayakkabılarına sakladığı 205 gram esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta ve sürücü G.N. (25) üzerinde narkotik köpeği ‘Sezar’ ile arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu köpeği ‘Sezar’ın G.N.’nin ayakkabılarına tepki vermesi üzerine ekipler şahsın ayakkabılarını çıkarmasını istedi. G.N.’nin ayakkabı keçelerinin altına saklanmış 205 gram esrar ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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