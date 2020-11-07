Kadın pompacı uyuşturucu ile yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan C.A. (32) isimli kadın, 87,94 gram sihirli mantar olarak bilinen uyuşturucu madde ve 116,15 gram esrar ile yakalanarak gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir akaryakıt istasyonunda pompacılık yapan C.A. isimli kadının uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, C.A.'yı gözaltına alırken, üzerinde yapılan aramada 87,94 gram sihirli mantar olarak bilinen uyuşturucu madde, evinde yapılan aramada ise 116.16 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-11-07 13:25:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.