Bolu'da silahlı kavga: 2 yaralı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, iki grup arasında çıkan tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerine geldikleri aracı bırakarak kaçarken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Telefon görüşmesi yaparak buluşan iki grup, cadde ortasında bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Tabancaların ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada 2 kişi bacağına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı. Bacağına 2 kurşun isabet eden Mustafa M., kanlar içerisinde yerde yatarken ilk müdahaleyi olay yerindeki arkadaşları yaptı.

Mustafa M. ve ismi öğrenilemeyen diğer yaralı, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Şüpheliler olay yerine geldikleri aracı bırakıp kaçarken, polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-11-08 00:32:31



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