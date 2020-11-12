Boluspor’da korona virüs şoku Kırmızı-beyazlı kulüpte korona virüslü futbolcu sayısı 8’e yükseldi

TFF 1.Lig takımlarından Boluspor’da 5 futbolcu, 1 antrenör ve 3 kulüp çalışanının korona virüs testi pozitif çıktı. Kırmızıbeyazlı takımda korona virüs tedavisi gören futbolcu sayısı 8’e yükseldi.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’da futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına korona virüs PCR testi yapıldı. 11 Kasım tarihinde yapılan testlerde 5 futbolcu, 1 antrenör ve 3 kulüp çalışanının korona virüs testi pozitif çıktı. Boluspor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabından açıklamada 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Açıklamada, “Testler sonucunda 8 futbolcumuz, 1 antrenörümüz, 1 sağlık çalışanımız ve 4 kulüp çalışanımız izolasyonda olup tedavileri devam etmektedir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.