Highway AVM kitapseverleri bekliyor

Bolu’da bulunan ve Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyan Highway Outlet, kitapseverler için binlerce kitaptan oluşan stant kurdu.

Bolu TEM Otoyolu üzerinde bulunan Highway Outlet, kitapseverler için binlerce kitaplık bir stant kurdu. Bilimden teknolojiye, dünya klasiklerinden çocuk kitaplarına, kişisel gelişimden tarihe, spordan sağlığa, eğitimden psikolojiye ve gerçek hayat hikayelerinden çocuk gelişimine kadar tüm kategorilerde ünlü yazarların en yeni ve en çok okunan kitaplarını bir arada bulunduran kitap standı, faaliyetine başladı. Fuar havasında oluşturulan şık dizaynı ile hizmet verecek olan kitap standı, ilerleyen günlerde ünlü yazarları da söyleşi etkinliği kapsamında AVM ziyaretçileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.