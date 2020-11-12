Boluspor'da 8 futbolcu koronavirüs tedavisi görüyor

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 5 futbolcu, 1 antrenör ve 3 kulüp çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisi gören futbolcu sayısı 8'e yükseldi.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına koronavirüs PCR testi yapıldı. 11 Kasım tarihinde yapılan testlerde 5 futbolcu, 1 antrenör ve 3 kulüp çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Beypiliç Boluspor'dan yapılan açıklamada 9 kişinin daha testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Açıklamada, "Testler sonucunda 8 futbolcumuz, 1 antrenörümüz, 1 sağlık çalışanımız ve 4 kulüp çalışanımız izolasyonda olup tedavileri devam etmektedir" denildi.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-11-12 14:25:55



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