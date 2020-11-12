Bolu’da 12 Kasım depremi resim sergisiyle anıldı Başkan Tanju Özcan: “Biz hala endişeyi içimizde taşıyoruz”

Bolu’da 12 Kasım 1999 depremi, o döneme ait resim sergisiyle bir kez daha anıldı.



Bolu’da, 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen depremde ölenler düzenlenen resim sergisiyle anıldı. Düzce’ye göre depremden daha az etkilenen Bolu’da, 48 kişi hayatını kaybederken 354 kişi yaralandı. Depremde, 2 bin 532 konut yıkılırken, 5 bin 736 konut orta hasar, 14 bin 13 konut ise az hasar gördü. 12 Kasım depreminin 21’inci yılında Demokrasi Meydanı’nda döneme ait resim sergilerinin gezilmesinin ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “O depremde Bolu’daki bina stoklarımızın yüzde 43’ü hasarlı hale geldi. Ağır hasarlı olanlar tespit edilenler hemen yıkıldı. Orta hasarlı olanlarla ilgili Türkiye’deki ilk güçlendirme çalışmaları yapıldı. Az hasarlılar için de yine o döneme uygun bazı kuvvetlendirmeler yapıldı. Ancak o dönem bize kuvvetlendirmeyi yapan teknik insanlar, bilim insanları, orta hasarlı veya az hasarlı binaların güçlendirilmesinin işe yarayıp yaramayacağı ancak yeni bir depremde ortaya çıkar demişlerdi. Biz hala bu endişeyi içimizde taşıyoruz” dedi.

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