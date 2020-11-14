Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) BOLU'da, kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla yeşil alanlar, bembeyaz oldu.
Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın 18502200 metre rakımında bulunan Kartalkaya kayak merkezine, sabah saatlerinde kar yağdı. Bir süre etkili olan kar yağışıyla kayak merkezindeki yeşil alan ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu. Park halindeki araçların üzerlerinde de kar birikti. Kartalkaya'da kayak sezonunun aralık ayında açılması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-11-14 13:34:26
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