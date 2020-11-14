Kaza ihbarına giden itfaiyeci, kuzenini kurtardı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, köprüden uçan otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmaya giden itfaiye eri Çağatay Depe (23), kazazedelerden birinin kuzeni Metehan Özçelik (25) olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Ekip arkadaşlarıyla birlikte kuzenini kurtaran Depe, "Metehan olduğunu öğrendiğimde şok yaşadım, iyi olduğunu görünce biraz rahatladım. Tanıdığınız birini kurtarmak daha zor" dedi.

Kaza, dün gece yarısı saat 01.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Kuruçay mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Metehan Özçelik idaresindeki 14 DM 755 plakalı otomobil ile Hüseyin Sarıkaya yönetimindeki 35 AS 538 plakalı otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak art arda Kuruçay köprüsünün korkuluklarına çarpıp, 4 metre yükseklikten düştü.

2 otomobilin de hurdaya döndüğü kazada, Metehan Özçelik ile beraberindeki İsmail Ertem ve diğer aracın sürücüsü Hüseyin Sarıkaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Metehan Özçelik ve İsmail Öztürk'ün yardımına Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi koştu. Ekipte görevli Çağatay Depe, yaralılardan birinin kuzeni Metehan Özçelik, olduğunu görünce şok yaşadı. Depe, durumunun iyi olduğunu öğrendiği kuzenini meslektaşlarıyla sıkıştığı yerden kurtardı. Özçelik ile İsmail Ertem ve ağır yaralı olan Hüseyin Sarıkaya, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

İtfaiye eri Çağatay Depe, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Depe, kuzenini kaza yapan otomobilde görünce büyük şok yaşadığını ifade ederek, "Arabalar tanınmayacak haldeydi. Görünce tanıyamadım. Normalde plakasını bile bildiğim bir otomobil fakat tanıyamadık. Müdahale başladık. Müdaha sırasında yaralılardan birinin kuzenim Metehan olduğunu fark ettim. Tam tanıyamadım, dua ettim; 'Allah'ım İnşallah o değildir' dedim. Yüzünü görünce Metehan olduğunu fark ettim. 'Merak etme ben seni çıkaracağım. Neren ağrıyor?' dedim. 'Bacağım ağrıyor' dedi. Sağ bacağı sıkışmıştı. Onu ekip arkadaşlarımızla çıkarttık" dedi.

'O BENİM CANIM'

İnsanın tanıdığı birini kurtarmasının daha zor olduğunu belirten Depe, "Metehan olduğunu öğrendiğimde 10 saniye şok yaşadım. Ama iyi olduğunu görünce rahatladım. Sürekli bu şekilde kazalara gidiyoruz. Zor bir iş yapıyoruz. Sıkışmış insanları kurtarmak zor bir iş. Ama tanıdığınız birinin olması daha zor bir şey. Belki bir dakika önce beraber olduğunuz insan olabilir. Bir gün önce mesajlaşmıştık. Bir gün sonra onu bu şekilde görünce çok kötü oldum. Ama yine de işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Onu da araçtan çıkardıktan sonra ambulansla gittikten sonra durumun şokunu fark ettim. Çünkü o benim canım, canımdan öte bir ağabeyim. Olayın ardından sakinleşmeye çalıştım. Çok zordu" diye konuştu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-11-14 14:54:22



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