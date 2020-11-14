Boluspor’da korona virüs vakaları artıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’da 3 futbolcu ve 1 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıktı. Kırmızıbeyazlı takımda korona virüs tedavisi gören futbolcu sayısı 10’a yükseldi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’da futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldı. Bugün yapılan testlerde 3 futbolcu ve 1 sağlık çalışanının korona virüs testi pozitif çıktı. Boluspor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün yapılan COVİD19 PCR testi sonucunda 3 futbolcumuz ve 1 sağlık çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır. Testler sonucunda 10 futbolcumuz, 1 antrenörümüz, 1 sağlık çalışanımız ve 4 kulüp çalışanımız izolasyonda olup tedavileri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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