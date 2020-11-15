İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Bolu Dağı’nda sonbahar güzelliği Bolu Dağı’nda orman denizini andıran rengarenk ağaçlar havadan görüntülendi

Türkiye’nin önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı’nda, sonbaharın bütün renklerini barındıran ve sürücülere renk cümbüşü yaşatan ormanlar havadan görüntülendi.
Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde bulunan ve orman denizini andıran ağaçlar sonbaharla birlikte başka bir güzelliğe büründü. Sürücülerin zorlu kış şartlarında kullanmak istemedikleri D100 Karayolu Bolu Dağı geçişini çevreleyen ormanlar sonbaharda bütün renklerini içinde barındırdığı ağaçlarla sürücülere seyir zevki yaşatıyor.
Yıl boyunca milyonlarca vatandaşın geçiş yaptığı D100 Karayolu Bolu Dağı güzergahının sonbaharda renk cümbüşü yaşatan güzelliği havadan görüntülendi. Orman denizini andıran ağaçlardaki sarı ve yeşilin bütün tonları kartpostallık manzarayı gözler önüne seriyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.