Bolu’da park halindeki otomobil alev alev yandı Açık otoparkta yanan otomobil korku dolu anlar yaşattı

Bolu’da, bir apartmanın açık otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Diğer araç sahiplerine korku dolu anlar yaşatan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi 409. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın açık otoparkında park halinde olan Ahmet Özcan’a ait otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu otomobildeki yangın kısa süre söndürüldü.

Ön kısmı küle dönen otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, otoparkta aracı bulunan vatandaşlar da büyük korku yaşadı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sırasında araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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