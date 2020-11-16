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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalınan otomobiline 17 gün sonra kavuştu

DHA

Çalınan otomobiline 17 gün sonra kavuştu


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) İSTANBUL Bağcılar'da çalındıktan sonra Bolu'da bulunan otomobil, polis tarafından sahibine teslim edildi. 17 gün önce çalınan aracını teslim alan Ahmet Topçu, "Arabayı gözden çıkarmıştık. Parçaladılar, denize attılar, diye düşündüm" dedi.
Olay, 30 Ekim'de İstanbul´un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. Ahmet Topçu, otomobilini çalışır vaziyette bırakıp, ATM'de işlem yapmaya gitti. İşinin bitmesinin ardından aracını bıraktığı yerde bulamayan Topçu, polise başvurdu. Polis ekipleri, çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı. Polis, Topçu´ya ait otomobilin 2 katlı çekiciye yüklenerek, Ankara yönüne götürüldüğünü tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu sınırlarına ulaştığı belirlenen çekiciyi TEM yolu Batı kavşağı mevkisinde durdurdu. Çekicide bulunan araçlardan birinin, Topçu´ya ait olduğu anlaşıldı. Otomobili Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine getiren ekipler, Ahmet Topçu´ya aracının bulunduğu haberini verdi. Topçu, 17 günün sonunda Bolu´ya gelerek, aracını teslim aldı.
'ALLAH POLİSİMİZDEN RAZI OLSUN'
Otomobiline kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ahmet Topçu, "İstanbul Bağcılar'da, aracımı çalışır vaziyette bırakıp, ATM'de işlem yapıyordum. O esnada hırsız alıp, götürmüş. Müracaat ettik. Dün polis arkadaş aradı, 'Aracınız bulundu' dedi. Allah razı olsun bulanlardan, emeği geçenlerden. Allah polisimizden razı olsun. Arabayı gözden çıkarmıştık. Aklıma her şey geldi. Parçaladılar, diye düşündüm. Denize attılar, diye düşündüm. Aklıma her şey geldi. Bulunduktan sonra rahatladık. Allah razı olsun" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2020-11-16 18:04:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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